10 мая 2023, 15:23
Ветхие нежилые бытовки снесли вблизи села Березнецово в Ступинском округе
Более 200 аварийных зданий снесли или достроили в Ступине — об этом сообщили в Мособлархитектуре. Недавно этот список пополнили ветхие кирпичные бытовки, которые ликвидировали у села Березнецово.
Имущественный комплекс в аварийном состоянии был выявлен в 2021 году. Раньше строения использовались под размещение домашней птицы и других животных, а также для хранения садовых инструментов и техники.
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«За долгие годы самовольные бытовки были разрушены и стали представлять реальную угрозу для жителей села. Заброшенные постройки были включены в перечень объектов для устранения и снесены», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Работа по устранению недостроев и аварийных зданий будет продолжена. За все время в Ступине достроили или снесли уже 205 объектов из выявленных 280.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вопрос с заброшенными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Московской области.
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