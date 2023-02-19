19 февраля 2023, 19:22
Ветхие гаражи снесли во дворе многоквартирного дома в Подольске
В Подольске по просьбам жителей снесли два полуразрушенных гаражных бокса во дворе дома на улице Индустриальной. Об этом сообщила замглавы администрации городского округа Елена Лебеденко.
«Объекты давно не использовались и находились в ненадлежащем состоянии», — сказала заместитель главы администрации городского округа Подольск Елена Лебеденко.
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Она добавила, что всего на сегодняшний день в реестре самовольных, аварийных и незавершенных объектов находится 89 объектов.
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«По каждому ведется индивидуальная работа и разработана дорожная карта», — уточнила замглавы администрации Подольска.
В 2023 году в Подольске были снесены восемь зданий, в числе которых нежилые помещения, гаражные боксы, аварийные дома. На ближайшее время запланирован демонтаж еще четырех аварийных и заброшенных объектов.
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Подольск
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