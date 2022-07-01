Ветхие балконы жилых домов отремонтируют в Истре

В Истре в Подмосковье активно работаю над безопасностью жителей и обновляют аварийные балконы. Особенно актуальной такая работа становится в старом жилом фонде. Дело в том, что балконные плиты со временем начинают осыпаться, перила зачастую тоже едва держатся на своем месте.

На балконах заменяют плиты, устанавливают остекление. Работы проводятся в рамках капитального ремонта домов. На текущий момент ремонтируют балконы в трех домах на улице Октябрьской в поселке Глебовском. В программу вошли три дома № 60, 61 и 62.

В целом в Истре собираются заменить балконы в шести многоквартирных домах.

«Мы призываем жителей не воспрепятствовать проведению данного вида работ. Балконные плиты меняются не потому, что нам некуда потратить денежные средства, а потому, что это вызвано их физическим износом, который продолжает ухудшаться», — отметил заместитель главы городского округа Истра Алексей Казаков.