Ветхие балконы 300 многоэтажек обновят в Подмосковье за два года

Фонд капитального ремонта Подмосковья приступил к замене изношенных балконов многоквартирных домов. Такое обновление коснется 300 построек. Старые плиты демонтируют, чтобы до 2022 года установить прочные.

Работы разделили на два этапа. Во время первого отремонтируют балконы в 92 жилых домах. В это вложат не менее 336 миллионов рублей.

Особое внимание уделят и исходным характеристикам балконов. Например, если они остекленные, то подрядчики восстановят эту особенность.

А дополнительно они сделают козырьки над балконами верхних этажей дома. Преобразить все включенные в программу объекты планируют к концу 2022 года, отметил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Подмосковья Александр Шаповалов.

Сейчас в этом направлении Фонд капитального ремонта Подмосковья — российский лидер. Мы первые развернули масштабную программу по замене балконных плит. Делаем такое впервые, но сложностей не возникает Александр Шаповалов.

Он уточнил, что балконы обновят в Серпухове, Балашихе, Лобне, Долгопрудном, Дмитрове, Домодедове, Орехово-Зуеве, Подольске, Талдоме, Лобне, Люберцах, Шатуре, Ногинске, Павловском Посаде, Электростали, Котельниках и Пушкино.

И на втором этапе разработают проекты строительно-монтажных работ на замену плит еще в 208 домах Подмосковья.

Проекты ремонта, касающиеся каждого здания, в первую очередь пройдут проверку экспертной комиссии. И перед началом работы подрядчики передадут документы старшим по домам или УК для общественного контроля.