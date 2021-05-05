05 мая 2021, 10:06
Подмосковные ветеринары вылечили 85 домашних животных с укусами змей за год
Свыше 85 домашних животных с укусами змей вылечили в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья за год. Среди них больше всего было кошек и собак.
Это подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. По его словам, зачастую домашние питомцы подвергаются укусам змей в теплое время года.
С начала 2021-го к ветеринарам поступили еще пять животных, пострадавших от ядовитых укусов змей.
Но чтобы предотвратить похожие ситуации, с владельцами домашних животных регулярно проводят разъяснительные беседы
Сергей Воскресенский.
Жителям Подмосковья напомнили, что если питомец получил змеиный укус, то необходимо сразу обратиться в ближайшую ветеринарную лечебницу или в единый контактный центр по телефону: +7 (495) 668-01-25.