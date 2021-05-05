Подмосковные ветеринары вылечили 85 домашних животных с укусами змей за год

Свыше 85 домашних животных с укусами змей вылечили в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья за год. Среди них больше всего было кошек и собак.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. По его словам, зачастую домашние питомцы подвергаются укусам змей в теплое время года.

С начала 2021-го к ветеринарам поступили еще пять животных, пострадавших от ядовитых укусов змей.

Но чтобы предотвратить похожие ситуации, с владельцами домашних животных регулярно проводят разъяснительные беседы Сергей Воскресенский.

Жителям Подмосковья напомнили, что если питомец получил змеиный укус, то необходимо сразу обратиться в ближайшую ветеринарную лечебницу или в единый контактный центр по телефону: +7 (495) 668-01-25.