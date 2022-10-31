Ветеринары спасли заблудившегося в лесу Подмосковья белого индюка | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 13:44 Ветеринары спасли заблудившегося в лесу Подмосковья белого индюка

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Житель села Гальчино Московской области пришел на ветеринарную станцию в Домодедове и Подольске. Он попросил оказать помощь птице — индюку. Мужчина рассказал, что просто случайно нашел его в лесу и понял, что у него повредилось крыло.

«Ветеринарные специалисты провели осмотр птицы. Они установили, что у животного сбиты перья на крыле, повреждена лапа. Индюка поместили в теплом стационаре, оказали необходимую ветеринарную помощь», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

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Сейчас индюка поместили на лечение в самой ветеринарной станции. Состояние его оценивают как удовлетворительное. Угрозы ни жизни, ни здоровью птицы нет. Сейчас индюку назначили витамины, которые должны помочь ему восстановиться.

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Местные жители рассказали, что тот лес, где и нашли птицу, находится рядом с селом. Индюк мог просто убежать и заблудиться в незнакомой ему обстановке. Теперь нужно найти хозяина птицы, который забрал бы ее обратно. Если этого не произойдет, индюку обязательно подберут новый дом.

Порода этой птицы — «Белый широкогрудый». Таких птиц часто начинают разводить в домашних условиях. Индюки достаточно неприхотливы, им не нужны особенные условия для содержания. Кормить их и в целом ухаживать за ними совсем не сложно, а масса тела у них изначально достаточно большая.