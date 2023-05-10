Подмосковье 10 мая 2023, 17:19 Ветеринары спасли дикого лисенка из Солнечногорска Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Специалисты Госветслужбы Подмосковья выходили месячного дикого лисенка, которого нашли среди мусора жители деревни Трусово Солнечногорского округа. Зверя обследовали и поместили на карантин.

«Опыт подмосковных ветеринарных специалистов и техническое оборудование ветстанций позволяют оказывать качественную медицинскую помощь как домашним, так и диким животным», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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Лисенок прошел обязательную обработку от блох, клещей, гельминтов и освоил лоток. Ветеринары отметили, что первое время его кормили молочной детской смесью из медицинского шприца. Зверек достаточно быстро адаптировался, набрал вес и начал есть мясо.

Сейчас лисенка отправили в Центр реабилитации диких животных «Простар-плюс», после чего его выпустят в естественную среду обитания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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