Ветеринары проверили здоровье служебных собак на выставке в Дмитрове

Региональная выставка собак всех пород прошла в Дмитрове 28 августа. Безопасность четвероногих участников обеспечили специалисты Дмитровской ветеринарной станции.

Выставка была организована Московской областной организацией по развитию военно-прикладных видов спорта «Верный друг» совместно с кинологической общественной организацией «Максимум». Цель выставки — популяризации служебного собаководства на территории Дмитровского городского округа.

«В выставке приняли участие 59 собак 32 пород. Все они прошли ветеринарный контроль и предъявили необходимые сопроводительные документы», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Контроль за состоянием животных выполнили сотрудники Дмитровской ветеринарной станции – Андрей Бояринов и Сергей Артамонов. Они проверили документы и провели клинический осмотр каждого животного. По результатам проверок все собаки были допущены к участию в конкурсе.

Для безопасности детей 1 сентября здания образовательных учреждений предварительно осмотрят со служебными собаками, о чем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.