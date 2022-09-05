Подмосковье 05 сентября 2022, 21:05 Поделиться Telegram

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Viber Ветеринары проверили здоровье лошадей – участниц реконструкции Бородинской битвы

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В Можайском городском округе 4 сентября по традиции прошел Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». В этом году исполнилось 210 лет со дня сражения.

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В реконструкции легендарного Бородинского сражения приняли участие 192 спортивные лошади ГУ МВД России по городу Москве, региональной общественной организации «Красноборский центр казачьей джигитовки „Багмут“» и других организаций.

Сотрудники Можайской ветеринарной станции ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 1» провели осмотр и идентификацию животных, проверили документы через автоматизированную информационную систему «Меркурий».

На мероприятии также проходила ярмарка. Продукция, представленная для продажи, прошла ветеринарный контроль на качество и безопасность. Ветеринарные специалисты проверили 200 килограммов мясной и 100 килограммов молочной продукции, а также 200 килограммов меда. По результатам проверки всю продукцию допустили до продажи без ограничений.

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