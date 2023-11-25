Подмосковье 25 ноября 2023, 12:40 Ветеринары проверили качество продукции на ярмарке в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Специалисты Солнечногорской ветеринарной станции вместе с представителями администрации проверили качество продукции, представленной на ярмарке, расположенной на Советской площади. Они не выявили никаких нарушений.

Во время посещения ярмарки специалисты осмотрели торговые места предпринимателей и оценили ветеринарно-санитарные условия, в которых хранится продукция, предлагаемая жителям и гостям города.

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Качество мяса, овощей, свежей рыбы и фруктов проверяли в мобильной лаборатории. Для этого был проведен ряд необходимых исследований.

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик отметил, что подобные проверки проводятся на регулярной основе.

«По итогам последних проведенных исследований вся продукция, представленная на ярмарке, соответствует установленным нормам и безопасна», — подытожил Кирилл Типографщик.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Отметим, что продукция без сопроводительных документов или сомнительного происхождения не допускается к продаже на территории ярмарки.

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