Подмосковье 04 марта 2024, 15:14 Ветеринары проверили качество мясной продукции в торговых точках Солнечногорска Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске проверили торговые точки на предмет выявления нелегальной продажи мясной продукции. Акцию провели представители местной администрации и специалисты ветеринарной службы Терветуправления № 2.

Участники рейда проверили четыре торговые точки округа. Особое внимание уделили наличию всех необходимых ветеринарных документов и регистрации товаров в системе «Меркурий». По результатам проверки случаи незаконной продажи сельскохозяйственной продукции не выявили.

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Заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик сообщил, что специалисты усилят контроль за качеством мясной продукции, особенно на продовольственных рынках, ярмарках и других торговых точках, где продают свежее мясо.

В случае обнаружения продукции сомнительного качества или отсутствия у нее ветеринарного сертификата гражданам следует обращаться в Роспотребнадзор Московской области по номеру телефона: +7(800)100-50-14.

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