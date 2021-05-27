Ветеринары продезинфицировали 7 тысяч предприятий Подмосковья с января

Ветеринары из Минсельхозпрода Подмосковья провели дезинфекцию на семи тысячах областных предприятий различного типа с января. Среди них, например, заводы с продуктами животного происхождения.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, обработку провели и на автотранспортных предприятиях, занимающихся перевозкой продуктов животного происхождения.

Такие процедуры дезинфекции имеют большое значение в комплексе ветеринарно-санитарных мер для обеспечения благополучия хозяйств Сергей Воскресенский.

По его словам, своевременные дезинфекции предотвращают возникновение заболеваний, сохраняют здоровье животных и безопасность сырья.

Для проведения дезинфекции в помещениях к специалистам можно обратиться через сайты подмосковной Госветслужбы:

vetodincovo.ru;

vet-mitishi.ru;

vetshelkovo.ru;

vetlen.ru;

domodedovovet.ru

или по единому номеру телефона 8 (495) 668-01-25.