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    27 мая 2021, 12:49

    Ветеринары продезинфицировали 7 тысяч предприятий Подмосковья с января

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ветеринары из Минсельхозпрода Подмосковья провели дезинфекцию на семи тысячах областных предприятий различного типа с января. Среди них, например, заводы с продуктами животного происхождения.

    Ветеринары продезинфицировали 7 тысяч предприятий Подмосковья с января | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, обработку провели и на автотранспортных предприятиях, занимающихся перевозкой продуктов животного происхождения.

    Такие процедуры дезинфекции имеют большое значение в комплексе ветеринарно-санитарных мер для обеспечения благополучия хозяйств

    Сергей Воскресенский.

    По его словам, своевременные дезинфекции предотвращают возникновение заболеваний, сохраняют здоровье животных и безопасность сырья.

    Для проведения дезинфекции в помещениях к специалистам можно обратиться через сайты подмосковной Госветслужбы:

    vetodincovo.ru;

    vet-mitishi.ru;

    vetshelkovo.ru;

    vetlen.ru;

    domodedovovet.ru

    или по единому номеру телефона 8 (495) 668-01-25.