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    01 апреля 2021, 14:53

    Ветеринары продезинфицировали почти 3,4 тысячи предприятий Подмосковья с января

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ветеринары из Минсельхозпрода Подмосковья провели дезинфекцию на 3378 областных предприятиях с начала года. К ним можно обратиться несколькими способами.

    Ветеринары продезинфицировали почти 3,4 тысячи предприятий Подмосковья с января | Изображение 1

    Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, ветеринары не только дезинфицируют производственные помещения, но и держат на контроле качество продуктов.

    Например, специалисты регулярно выполняют лабораторный контроль качества сельскохозяйственных товаров и выдают на них сертификаты.

    За три месяца они продезинфицировали более четырех миллионов квадратных метров

    Сергей Воскресенский.

    Для проведения дезинфекции в помещениях к специалистам можно обратиться через сайты Госветслужбы Подмосковья:

    vetodincovo.ru;

    vet-mitishi.ru;

    vetshelkovo.ru;

    vetlen.ru;

    domodedovovet.ru

    или по единому номеру телефона 8 (495) 668-01-25.