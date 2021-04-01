01 апреля 2021, 14:53
Ветеринары продезинфицировали почти 3,4 тысячи предприятий Подмосковья с января
Ветеринары из Минсельхозпрода Подмосковья провели дезинфекцию на 3378 областных предприятиях с начала года. К ним можно обратиться несколькими способами.
Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, ветеринары не только дезинфицируют производственные помещения, но и держат на контроле качество продуктов.
Например, специалисты регулярно выполняют лабораторный контроль качества сельскохозяйственных товаров и выдают на них сертификаты.
За три месяца они продезинфицировали более четырех миллионов квадратных метров
Сергей Воскресенский.
Для проведения дезинфекции в помещениях к специалистам можно обратиться через сайты Госветслужбы Подмосковья:
или по единому номеру телефона 8 (495) 668-01-25.