Ветеринары продезинфицировали почти 3,4 тысячи предприятий Подмосковья с января

Ветеринары из Минсельхозпрода Подмосковья провели дезинфекцию на 3378 областных предприятиях с начала года. К ним можно обратиться несколькими способами.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, ветеринары не только дезинфицируют производственные помещения, но и держат на контроле качество продуктов.

Например, специалисты регулярно выполняют лабораторный контроль качества сельскохозяйственных товаров и выдают на них сертификаты.

За три месяца они продезинфицировали более четырех миллионов квадратных метров Сергей Воскресенский.

Для проведения дезинфекции в помещениях к специалистам можно обратиться через сайты Госветслужбы Подмосковья:

vetodincovo.ru;

vet-mitishi.ru;

vetshelkovo.ru;

vetlen.ru;

domodedovovet.ru

или по единому номеру телефона 8 (495) 668-01-25.