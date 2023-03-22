Подмосковье 22 марта 2023, 17:51 Ветеринары предупредили о начале сезона клещей в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Специалисты рекомендуют начинать регулярные обработки домашних животных от клещей. С началом оттепели опасные членистоногие активизировались в Подмосковье.

«Прошлой весной было зафиксировано больше двух тысяч обращений в государственные ветеринарные клиники Подмосковья в связи с укусами клещей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Реклама

Насекомые становятся активными при температуре воздуха более +10 градусов, поэтому необходимо регулярно обрабатывать питомцев. Ветеринары считают, что для лучшей защиты можно сочетать несколько видов средств. Это могут быть спреи, капли, таблетки или специальные ошейники.

Реклама

Нужно учесть, что действие препаратов начинается не сразу. Лучше записывать дни обработок и вовремя обновлять защиту. Что касается ошейников, их питомцы должны носить постоянно, а не только на прогулке.

Опасаться клещей особенно следует владельцам собак. Насекомые переносят пироплазмоз, и питомцы нередко гибнут, если помощь оказана не вовремя. При укусе ветеринары рекомендуют в течение 10-14 дней наблюдать за состоянием животного.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».