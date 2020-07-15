Ветеринары подмосковного Минсельхозпрода вылечили свыше 1200 животных за полгода
С ноября прошлого года в регионе запустили единый контактный центр государственной ветеринарной службы. И звонок позволит вызвать работника на дом. Об этом напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Выездная ветеринарная служба возобновила выезды к животным на дом с 1 июля — после ограничений по COVID-19Андрей Разин.
Он уточнил, что в пик пандемии специалисты выезжали только тогда, когда животные нуждались в неотложной помощи.
Узнать подробности о работе ближайшей ветеринарной клиники и вызвать сотрудника на дом можно по телефону 8 (495) 668-01-25. Это номер единого контактного центра.
Еще доступна запись на официальных сайтах территориальных ветеринарных управлений Минсельхозпрода.
В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета. Всего в регионе сейчас работают более 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм.