Ветеринары подмосковного Минсельхозпрода вылечили свыше 1200 животных за полгода

Подмосковный Минсельхозпрод вылечил на дому более 1,2 тысячи животных за полгода. Выездная ветеринарная служба работает по вызову. Помощь оказали домашним и сельскохозяйственным животным.

С ноября прошлого года в регионе запустили единый контактный центр государственной ветеринарной службы. И звонок позволит вызвать работника на дом. Об этом напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Выездная ветеринарная служба возобновила выезды к животным на дом с 1 июля — после ограничений по COVID-19 Андрей Разин.

Он уточнил, что в пик пандемии специалисты выезжали только тогда, когда животные нуждались в неотложной помощи.

Узнать подробности о работе ближайшей ветеринарной клиники и вызвать сотрудника на дом можно по телефону 8 (495) 668-01-25. Это номер единого контактного центра.

Еще доступна запись на официальных сайтах территориальных ветеринарных управлений Минсельхозпрода.

В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета. Всего в регионе сейчас работают более 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм.