13 января 2021, 11:10
Ветеринары Подмосковья вылечили более 6 тысяч животных на новогодних праздниках
Не менее шести тысяч животных пролечили ветеринары Подмосковья на новогодних праздниках. Их осмотрели в медицинских центрах, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона.
В первые дни января приняли животных на 5% больше, чем в тот же период прошлого года. Государственные ветклиники региона работали ежедневно и без выходных.
Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
У жителей Подмосковья в период новогодних праздников была возможность получить качественную лечебную и профилактическую ветеринарную помощь для своих питомцев
Сергей Воскресенский.
Он уточнил, что ветеринары выполнили 1,5 тысячи операций и провакцинировали не менее тысячи животных. На протяжении новогодних праздников в Московской области работали более 200 специалистов.
Ранее стало известно, что в 2020 году на территории Подмосковья карантин прошли 300 экзотических животных.