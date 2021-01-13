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    13 января 2021, 11:10

    Ветеринары Подмосковья вылечили более 6 тысяч животных на новогодних праздниках

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Не менее шести тысяч животных пролечили ветеринары Подмосковья на новогодних праздниках. Их осмотрели в медицинских центрах, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона.
    Ветеринары Подмосковья вылечили более 6 тысяч животных на новогодних праздниках | Изображение 1

    В первые дни января приняли животных на 5% больше, чем в тот же период прошлого года. Государственные ветклиники региона работали ежедневно и без выходных.

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Ветеринары Подмосковья вылечили более 6 тысяч животных на новогодних праздниках | Изображение 2

    У жителей Подмосковья в период новогодних праздников была возможность получить качественную лечебную и профилактическую ветеринарную помощь для своих питомцев

    Сергей Воскресенский.

    Он уточнил, что ветеринары выполнили 1,5 тысячи операций и провакцинировали не менее тысячи животных. На протяжении новогодних праздников в Московской области работали более 200 специалистов.

    Ветеринары Подмосковья вылечили более 6 тысяч животных на новогодних праздниках | Изображение 3

    Ранее стало известно, что в 2020 году на территории Подмосковья карантин прошли 300 экзотических животных.