Ветеринары Подмосковья вылечили более 6 тысяч животных на новогодних праздниках

В первые дни января приняли животных на 5% больше, чем в тот же период прошлого года. Государственные ветклиники региона работали ежедневно и без выходных.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

У жителей Подмосковья в период новогодних праздников была возможность получить качественную лечебную и профилактическую ветеринарную помощь для своих питомцев Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что ветеринары выполнили 1,5 тысячи операций и провакцинировали не менее тысячи животных. На протяжении новогодних праздников в Московской области работали более 200 специалистов.

Ранее стало известно, что в 2020 году на территории Подмосковья карантин прошли 300 экзотических животных.