Подмосковье 28 февраля 2023, 18:43 Ветеринары Подмосковья стерилизовали около девяти тысяч домашних животных за год

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Жителям Подмосковья напомнили о важности стерилизации и кастрации домашних животных. Так, в 2022 году данную процедуру прошли около четырех тысяч собак и пяти тысяч кошек.

За год для проведения кастрации и стерилизации своих питомцев в подмосковные клиники обратились также хозяева енотов, морских свинок, шиншилл и кроликов.

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«Это эффективный и гуманный способ сохранить животным здоровую жизнь, избежать незапланированного потомства как у домашних, так и у бездомных животных и, как следствие, защитить население от агрессии безнадзорных животных», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Специалисты подчеркивают, что некоторые владельцы не приводят животное в клинику из жалости и самостоятельно начинают давать питомцам затормаживающие или отодвигающие наступление периода половой охоты гормональные препараты, однако это может негативно сказаться на здоровье животных. Исключение составляют хорьки.

Для поведения процедуры, хозяева питомцев могут обратиться в любое структурное подразделение государственной ветеринарной службы Московской области. Всю информацию можно уточнить по телефону: 8 (495) 668-01-25.

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