Подмосковье 17 февраля 2023, 16:43 Ветеринары Подмосковья проверили свыше 16 тысяч тонн мороженой рыбы в Дмитрове

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Специалисты Госветслужбы Московской области проверили более 16 тысяч тонн рыбы и других мороженых продуктов в Дмитровском округе в 2022 году. Они следят за соблюдением всех ветеринарно-санитарных требований и норм действующего законодательства.

«Также они проверяют своевременное проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации согласно плану ветеринарно-санитарных мероприятий», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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При необходимости ветеринары назначают дополнительные лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях.

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На территории ООО «Бирюза» в Дмитрове работают два предприятия по производству и фасовке рыбной продукции, снеков и морепродуктов. Товары, поступающие в округ, добываются российскими судами, а отгрузка производится по территории России, Белоруссии и Азербайджана.

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