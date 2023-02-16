Подмосковье 16 февраля 2023, 18:28 Ветеринары Подмосковья провели около 700 приемов на дому в январе

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Специалисты Госветслужбы Подмосковья оказали помощь на дому 668 раз в январе, что больше показателей аналогичного периода 2021 года на 25%. Они осматривали как домашних животных, так и сельскохозяйственных.

Чаще всего на дом выезжают ветеринары для оказания терапевтической помощи и диагностики. На втором месте по количеству вызовов находятся вакцинация и чипирование.

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«В Московской области ведут приемы ветеринарные специалисты таких профилей, как терапевты, хирурги, стоматологи, офтальмологи, кардиологи. Владельцев с животными принимают в 80 лечебных отделах и ветеринарных клиниках Госветслужбы», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Специалисты приезжают на дом, если животное трудно привезти из-за его больших размеров или владелец сам не может приехать в ветклинику. Оформить выезд врача на дом можно на сайтах территориальных ветеринарных управлений или по телефону: 8 (495) 668-01-25.

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