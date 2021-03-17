Ветеринары Подмосковья провели более 1,4 млн экспертиз при убое сельхозживотных

Ветеринары провели более 1,4 миллиона экспертиз при убое и клеймении сельскохозяйственных животных в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства.

«По итогам 2020 года ветеринарные специалисты области провели более 1,4 миллиона экспертиз при убое и клеймении животных. Было заклеймено около 625 тысяч туш свинины, 152 тысячи говядины, более 228 тысяч птицы домашней», — уточнил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Кроме этого, клеймили туши кроликов, баранов и лошадей. Эта процедура является крайне важной операцией при приемке, а также убое животных и птиц. Отмечается, что она проводится согласно «Инструкции по ветеринарному клеймению» штатными специалистами государственной ветеринарной службы региона.

Раз в три года ветеринары проходят аттестацию на подтверждение своей квалификации. В минувшем году 82 специалиста показали достойный уровень своих знаний и умений.