Подмосковье 27 февраля 2023, 18:44 Ветеринары Подмосковья помогли переселить детеныша оленя из Можайска в Рузу

Читать 360tv в

Специалисты Госветслужбы Подмосковья помогли перевезти детеныша благородного европейского оленя на ферму в Рузе. Там он будет жить в условиях, максимально приближенных к естественным.

Олененок родился в «Подмосковном Сафари-парке» под Можайском девять месяцев назад. Чтобы не допустить конфликтов в стае, когда детеныш подрастет, его решили отправить на оленью ферму под Рузой.

Реклама

«Ветеринары Можайской ветстанции провели клинический осмотр олененка, проконтролировали соблюдение карантина и проведение всех необходимых мероприятий», — рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Реклама

На «Оленьей ферме» среда обитания максимально приближена к естественной. Там живут северные и пятнистые олени, маралы. Европейский олень будет первым, и специалисты уже наметили найти для него пару.

Недавно губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.