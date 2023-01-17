Подмосковье 17 января 2023, 12:01 Ветеринары Подмосковья помогли более 5 тысячам животных в новогодние праздники

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Все праздничные дни государственные ветклиники Подмосковья работали в штатном режиме. На каникулах за помощью к специалистам обратились около пяти тысяч владельцев кошек, собак и сельскохозяйственных животных.

«Больше всего обращений поступило в ветстанции Ступина и Чехова — 287. На втором месте Мытищинская ветстанция, которая приняла 250 пациентов», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Чаще всего за помощью к ветеринарам приводили кошек и собак, но не только. Например, в начале января специалисты помогли появиться на свет козлятам в Домодедове. К дежурному ветеринару обратилась жительница села Вельяминово и сообщила, что ее коза не может самостоятельно окотиться. Выяснилось, что у плодов неправильное предлежание, поэтому потребовалось срочное вмешательство сотрудников ветслужбы. В итоге эта история разрешилась благополучно.

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Записать питомца к ветеринару в Подмосковье можно онлайн. Услуга доступна по ссылке uslugi.mosreg.ru и в мобильном приложении РПГУ.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах применения искусственного интеллекта в Подмосковье в 2023 году. В регионе еще больше услуг переведут в онлайн-формат.

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