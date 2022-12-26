Подмосковье 26 декабря 2022, 22:21 Ветеринары Подмосковья напомнили владельцам собак о правилах прогулок во время фейерверков

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Главная боязнь многих собак в новогодние праздники — фейерверки. Госветслужба Подмосковья подготовила краткие рекомендации для владельцев домашних животных.

«По статистике 40% собак боятся громких звуков и, даже если питомец никогда не реагировал на фейерверки, все равно не стоит пренебрегать правилами безопасности. Для животных громкие звуки и вспышки — стресс, который может вызвать панику и дезориентировать», — заявил руководитель Государственной ветеринарной службы Подмосковья Сергей Воскресенский.

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На прогулке во время фейерверков животное может вырваться и потеряться. Чтобы этого не допустить, жителям Московской области рекомендуют чипировать питомца. В таком случае его будет легко найти и вернуть домой. Кроме того, необходимо закрепить на ошейнике адресник, на котором будут указаны кличка животного, адрес и номер телефона владельца.

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Прогулку с собакой в новогодний день лучше устроить до 22 часов, когда еще нет салютов. Также на улицу можно взять любимые лакомства и игрушки питомца, чтобы была возможность отвлечь его от раздражающих факторов.

В декабре губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье откажется от централизованных фейерверков на Новый год. Однако в Московской области проведут семейные программы отдыха и праздничные елки для детей.

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