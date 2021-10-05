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    05 октября 2021, 10:46

    Ветеринары не выявили птичьего гриппа в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные ветеринары выполнили более 42 тысяч лабораторных исследований на птичий грипп с начала года. Эта работа набирает обороты с приходом холодов. Положительно реагирующих проб не выявили.

    Ветеринары не выявили птичьего гриппа в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, свыше 19 тысяч исследований провели в одной только Московской областной ветеринарной лаборатории.

    Такие работы активизируются с наступлением холодов, в период перелета диких птиц, чаще всего диких уток

    Сергей Воскресенский.

    Грипп птиц — опасная инфекционная вирусная болезнь птиц. Различные штаммы могут вызывать от 10 до 100% гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трех видов птиц.

    Ветеринары не выявили птичьего гриппа в Подмосковье | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Пробы для исследований берут на птицефабриках, фермах и в личных подсобных хозяйствах жителей Подмосковья.

    В результате всех исследований положительно реагирующих проб не выявлено

    Сергей Воскресенский.

    Он подытожил, что в Подмосковье благополучная обстановка по этому направлению.