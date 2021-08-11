Подмосковные ветеринары поедут на всероссийский конкурс «Лучший по профессии»

Двое ветеринаров из Подмосковья выступят на конкурсе «Лучший по профессии». Он всероссийский и состоится с 10 по 11 сентября в Самарской области.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» регион представят Дарья Ахова и Надежда Нанаева.

Первая из двух женщин — сотрудница ветеринарной станции в Коломне, а вторая — в Серпухове. Воскресений отметил, что это их первый отраслевой конкурс.

Участие в состязании профессионалов поможет им усовершенствовать навыки и компетенции, а также оценить свой уровень на фоне других претендентов Сергей Воскресенский.

Конкурсанты покажут знания теории и практические навыки. Задания будут связаны с оказанием ветеринарных услуг.

«Развитие кадрового потенциала, привлечение молодежи для обучения и трудоустройства по данной профессии, способных совершенствовать свои знания и профессионализм, — одна из приоритетных наших задач», — добавил Воскресенский.

Ранее, в конце мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал выпускникам совет о том, как стать лучшим в профессии.