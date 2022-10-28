Ветеринары из Подмосковья спасли цирковую обезьяну с сахарным диабетом | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 09:23 Ветеринары из Подмосковья спасли цирковую обезьяну с сахарным диабетом

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Цирковая обезьяна поступила в Пушкинскую ветстанцию в тяжелом состоянии. У 28-летней макаки по кличке Маруся диагностировали сахарный диабет. Специалисты смогли подобрать лечение и вернуть животное в манеж.

Руководитель Госветстанции, замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что чаще всего организация работает с домашними питомцами, однако иногда пациентами становятся представители экзотической фауны.

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«Подмосковные ветеринары обладают необходимым опытом и специализацией для диагностики и эффективного лечения подобных животных», — отметил он.

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Уровень сахара в крови обезьяны превышал норму в два раза. Животное поместили под наблюдение и назначили лечение, благодаря которому анализы нормализовались уже на второй день. Температура у Маруси спала, а также появился аппетит.

Ветеринары рассказали, что средняя продолжительность жизни породы — 30-35 лет, поэтому пациентка уже в преклонном возрасте и требует ежедневного наблюдения. Ей необходимо подобрать дозировку инсулина и сменить рацион.

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