Ветеринары из Подмосковья спасли раненную тигрицу из Приморья | 360°

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Ветеринары из Подмосковья спасли раненную тигрицу из Приморья

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01 октября 2022, 11:36

Ветеринары из Подмосковья спасли раненную тигрицу из Приморья

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Раненную тигрицу из Приморья спасли ветеринары из Волоколамска. Животное с серьезными травмами обнаружил рыбак. Инспекторы охотнадзора отправили его в центр реабилитации региона.

Тигрице провели операцию на челюсть, рассказал первый замглавы Минсельхозпрода и руководитель госветстанции Сергей Воскресенский. Животное уже чувствует себя хорошо и восстанавливается в Центре воспроизводства редких видов животных.

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«У специалистов, которые там работают, большой опыт в спасении амурских тигров. Через месяц хищницу обследуют, и врачи решат, каким будет дальнейшее лечение», — рассказал он.

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У животного были серьезные травмы: резцы и клыки росли неправильно, отсутствовали мышечная и кожная ткани на нижней челюсти. Сейчас жизни зверя ничего не угрожает, но он требует специального рациона и наблюдения специалистов. Позже тигрица сможет поучаствовать в программе размножения и создания искусственной популяции вида.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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