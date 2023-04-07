07 апреля 2023, 14:53
Ветеринары из Подмосковья провели профориентационный урок для школьников Солнечногорска
Сотрудники Госветслужбы Подмосковья провели профориентационное занятие для школьников Солнечногорска. Им рассказали о работе ведомства, обязанностях ветеринаров и где можно получить образование по этой специальности.
Руководитель службы и первы замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что профессиональная ориентация — это важное направление работы в сфере образования.
Реклама
«Со своей стороны мы оказываем полное содействие по проведению ознакомительных и образовательных мероприятий, касающихся работы государственных ветеринарных учреждений Московской области. На таких занятиях дети могут задать вопросы специалистам и получить много полезной информации», — отметил он.
Школьникам рассказали об особенностях профессии, ветеринарных приемах, заболеваниях животных и о многом другом. Детям напомнили об ответственном отношении к питомцам и правилах их содержания, а также о борьбе с распространением бешенства.
Ранее губернатор Подмсоковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Школьники
Реклама
Реклама