Волонтеры помогли спасти еще 20 бездомных кошек в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 17:05 Волонтеры помогли спасти еще 20 бездомных кошек в Подмосковье

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Специалисты Госветслужбы Подмосковья из Талдома совместно с волонтерами из Дубны, Талдома и Кимрского района Тверской области оказали помощь бездомным кошкам. Об этом сообщил руководитель Госветслужбы Сергей Воскресенский.

В стационаре государственной ветклиники сейчас проходят лечение около 20 животных.

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«Волонтеры их привозят, организовывают содержание и уход, а ветеринарные специалисты проводят необходимое лечение», — рассказал Сергей Воскресенский.

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Ветеринарные врачи Дубнинской участковой ветлечебницы уже спасли свыше ста кошек и котят без хозяев. Им оказывают помощь, обеспечивают уход и проводят диагностику. После этого животным ищут новый дом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.