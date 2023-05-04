04 мая 2023, 05:34
Ветеринары из Дмитрова рассказали пациентам детской больницы о работе с животными
Специалисты Дмитровской ветстанции рассказали пациентам Детской городской клинической больницы святого Владимира о работе ветеринарной службы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты показали видеоролик о работе ветеринарной станции. С детьми обсудили темы «Правила обращения с животными дома и на улице» и «Бешенство — реальная опасность».
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Также ребята узнали, с какими видами животных работают ветеринарные врачи, а также где готовят будущих специалистов для работы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона поучаствовать в экологической акции «Лес Победы». Мероприятие пройдет 13 мая.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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