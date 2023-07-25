Подмосковье 25 июля 2023, 02:14 Ветеринары, агрономы и трактористы стали самыми востребованными в агропроме Подмосковья Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Самыми востребованными в сфере сельского хозяйства Московской области стали ветеринары, агрономы и трактористы. Об этом сообщили в Минсельхозпрод со ссылкой на данные портала «Вакансии в сфере АПК Московской области».

«На сегодняшний день наиболее высокий спрос в сфере АПК Подмосковья — на ветеринарных специалистов. На эту специальность приходится 25% вакансий на нашем портале», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Также компаниям требуются технологи, механизаторы, менеджеры по продажам, водители и разнорабочие. Для работодателей также нужны наладчики, комплектовщики, формовщики теста и пекари.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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