Подмосковье 06 сентября 2023, 14:04 Ветеринарных врачей поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Ветеринарные врачи Солнечногорска отметили профессиональный праздник. Специалистов поздравил замглавы муниципальной администрации Кирилл Типографщик.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ветеринарная станция Солнечногорска работает с 1960 года. Сейчас там трудятся более 60 специалистов. Из них четыре получили поздравления от округа и еще столько же — от Главного ветеринарного управления Московской области.

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«Солнечногорская ветеринарная станция ежедневно стоит на страже жизни и здоровья населения округа. Незримо, но эффективно защищает нас от болезней общих для человека и животных, охраняет территорию муниципалитета от заноса заразных болезней животных и обеспечивает безопасность продукции животного и растительного происхождения», — рассказал Типографщик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что 450 врачей получили земельные участки в регионе с начала года.

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