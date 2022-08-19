Ветеринарные специалисты проверили качество меда в Подмосковье

Ветеринарные специалисты Минсельхозпрода проверили качество меда на прилавках Подмосковья. Они оценили товар на ярмарках, рынках и в торговых комплексах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил глава министерства Владислав Мурашов, специалисты провели 441 исследование.

«За лето этого года сотрудники ветеринарных лабораторий Минсельхозпрода провели 441 исследование меда и не выявили ни одного случая продажи фальсифицированной продукции», — сообщил он.

При проверке оценили аромат, цвет, вкус, консистенцию и другие качества меда. Исследования показали вид пыльцы и присутствие загрязнений. Специалисты добавили, что при наличии свыше 19% механической примеси мед не допускается в продажу.

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