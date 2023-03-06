Подмосковье 06 марта 2023, 20:32 Ветеринарная станция Можайска получила лицензию на проведение дополнительных исследований

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Лаборатория Госветслужбы Подмосковья расширила аккредитацию. Теперь подведомственная ей ветеринарная станция в Можайске получила лицензию на проведение дополнительных исследований.

Сотрудникам учреждения стали доступны 14 видов лабораторных анализов.

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«Можайская ветеринарная станция обслуживает два крупных сельскохозяйственных района — Можайский и Шаховская, где развивается молочное животноводство, скотоводство и свиноводство. Это предполагает большое количество исследований», — пояснил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Ранее специалисты отправляли пробы в другие лаборатории. Теперь они смогут исследовать животных на лейкоз, карантинные заболевания при их ввозе и вывозе, изучать корм, делать биохимический анализ крови, проводить контроль качества молочной продукции.

Сейчас в Подмосковье работают 13 ветеринарных станций. Из них семь имеют аккредитацию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что Московская область является одним из лидеров среди субъектов РФ по исполнению нацпроектов.

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