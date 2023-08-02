02 августа 2023, 15:23
Ветеринарная станция Лобни вошла в топ-5 лучших в Подмосковье
Ветеринарная лечебница Лобни вошла в топ-5 лучших в Московской области по версии «Яндекса». Рейтинг составили на основе отзывов и оценок клиентов.
Ветеринарную станцию, показавшую высокий уровень сервиса в Лобне, отметили наградой «Хорошее место!».
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«Для нас это признание отличной работы Госветслужбы Подмосковья и высокого уровня обслуживания клиентов», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Лобненская участковая ветеринарная лечебница находится по адресу: улица Цветочная, дом № 2а.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион запустил грантовый конкурс для предпринимателей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
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