Подмосковье 02 августа 2023, 15:23 Ветеринарная станция Лобни вошла в топ-5 лучших в Подмосковье пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Ветеринарная лечебница Лобни вошла в топ-5 лучших в Московской области по версии «Яндекса». Рейтинг составили на основе отзывов и оценок клиентов.

Ветеринарную станцию, показавшую высокий уровень сервиса в Лобне, отметили наградой «Хорошее место!».

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«Для нас это признание отличной работы Госветслужбы Подмосковья и высокого уровня обслуживания клиентов», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Лобненская участковая ветеринарная лечебница находится по адресу: улица Цветочная, дом № 2а.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион запустил грантовый конкурс для предпринимателей.

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