Подмосковье 16 мая 2023, 14:04 Ветеринарная клиника открылась после ремонта в Коммунальном проезде в Дубне Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Государственная клиника для животных открылась после обновления в Дубне. Ветеринары уже начали оказывать самую разную помощь питомцам, включая хирургическую.

Руководитель Государственной ветеринарной службы Подмосковья Сергей Воскресенский отметил, что в клинике есть все необходимое для проведения диагностики и лечения. Для комфорта специалистов и клиентов здесь обновили кабинеты и оборудование. Ветеринары оказывают услуги терапии, хирургии, УЗИ, проводят лабораторные процедуры и операции.

Реклама

Записать питомца на прием можно дистанционно, через портал uslugi.mosreg.ru или мобильное приложение «Госуслуги Московской области». Уведомление поступит на номер телефона или на электронную почту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».