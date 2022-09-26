Ветеринарам Подмосковья рассказали о способах борьбы с чумой свиней и птичьим гриппом | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 20:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ветеринарам Подмосковья рассказали о способах борьбы с чумой свиней и птичьим гриппом

Читать 360tv в

В Учебном центре постдипломного образования и повышения квалификации Минсельхозпрода Московской области прошел учебный семинар «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц».

Учебный семинар «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц» провели в Подмосковье. На территории учебного центра постдипломного образования и повышения квалификации Минсельхозпрода Московской области провели лекцию для ветеринаров.

Реклама

Слушателями семинара стали главные ветеринарные врачи и эпизоотологи Государственной ветеринарной службы Подмосковья. Об этом рассказал первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский. Он отметил, что после прохождения учебного курса состоялась сдача очного комиссионного зачета.

Реклама

Занятия провели ведущие преподаватели Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени К. И. Скрябина. На встрече рассмотрели вопросы эпизоотической обстановки в регионах, профилактики и мер борьбы с инфекциями.

Оперативная информация и регулярные учебные занятия по темам чумы свиней и птичьего гриппа позволяют определить проблемы в работе ветеринарных служб. Такая работа помогает оперативно принимать меры по повышению уровня профессионализма государственных ветеринарных врачей.

0 0 0 0 0 0