Ветеринар из Подмосковья стал спасать бездомных бельчат

Людмила Борданова из Подмосковья — врач-ветеринар государственной ветеринарной службы уже 16 лет, всего практикует уже 32 года. Несколько лет назад она начала спасать не только домашних, но и диких животных. Ветеринар рассказала «360», как впервые взяла белку к себе домой.

Людмила Борданова отметила, что в прошлом году егеря принесли ей семь птенцов — все оказались обитателями одного гнезда. Каждого птенца выкармливали, чтобы спасти.

Однако каждое такое существо тяжело отрывать от сердца и возвращать в дикую природу. Некоторых зверят приносят совсем маленькими — в том числе еще слепыми. Тогда детенышей приходится кормить с соски.

Однако все усилия того стоят. Например, один бельчонок сейчас резво прыгает и не хочет заходить в клетку, а ведь его доставили со сломанной лапкой — в естественной среде он бы не выжил. Еще одного бельчонка принесли совсем недавно, отметила Борданова. Он еще совсем дикий, не хочет идти на руки.

Затем съемочная группа «360» вместе с Людмилой Бордановой отправились в один из поднадзорных объектов ветеринарной службы: центр спасения и передержки диких животных. Здесь есть не только белки, но и львы, тигры, обезьяны, ламы, олени, рыси, гепарды, попугаи, лемуры, а также многие другие животные.