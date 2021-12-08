Ветеринар из Подмосковья победил во всероссийском конкурсе

Ветеринарный врач Клинской лаборатории Минсельхоза Московской области Анжела Гуляйкина стала победительницей во всероссийском конкурсе «Ветспециалист, спортсменка и просто красавица!». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В конкурсе принимало участие 60 девушек со всей России. От Подмосковья участвовала и стала победительницей в номинации „Самая грациозная мисс“ ветеринарный врач-бактериолог Анжела Гуляйкина», — сказал Сергей Воскресенский.

Анжела Гуляйкина с отличием окончила Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина в 2017 году. Кроме бактериологии, она увлекается клинической диагностикой и микробиологией.

«Спасибо огромное, что среди большого количества претенденток выбрали именно меня! Поздравляю всех, кто выиграл!», — сказала Анжела Гуляйкина.

Конкурс проводило издание «Ветеринария и жизнь» при поддержке Россельхознадзора. При выборе победительниц члены жюри учитывали творческий подход к созданию образа, ответы на вопросы анкеты, сферу интересов участниц, итоги голосования на сайте «Ветеринария и жизнь». Все девушки получили денежные премии от издания.