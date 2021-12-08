Ветеринар из Подмосковья победил во всероссийском конкурсе
Ветврач из Клина Анжела Гуляйкина стала победительницей всероссийского конкурса
Ветеринарный врач Клинской лаборатории Минсельхоза Московской области Анжела Гуляйкина стала победительницей во всероссийском конкурсе «Ветспециалист, спортсменка и просто красавица!». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.
«В конкурсе принимало участие 60 девушек со всей России. От Подмосковья участвовала и стала победительницей в номинации „Самая грациозная мисс“ ветеринарный врач-бактериолог Анжела Гуляйкина», — сказал Сергей Воскресенский.
Анжела Гуляйкина с отличием окончила Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина в 2017 году. Кроме бактериологии, она увлекается клинической диагностикой и микробиологией.
«Спасибо огромное, что среди большого количества претенденток выбрали именно меня! Поздравляю всех, кто выиграл!», — сказала Анжела Гуляйкина.
Конкурс проводило издание «Ветеринария и жизнь» при поддержке Россельхознадзора. При выборе победительниц члены жюри учитывали творческий подход к созданию образа, ответы на вопросы анкеты, сферу интересов участниц, итоги голосования на сайте «Ветеринария и жизнь». Все девушки получили денежные премии от издания.