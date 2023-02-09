Подмосковье 09 февраля 2023, 17:41 Ветеринар из Мытищ напомнил о действиях при укусе животного с бешенством

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Замначальника территориального ветеринарного управления № 2 Владимир Спиридонов рассказал местным жителям о работе Мытищинской ветеринарной станции. Он также напомнил о действиях при укусе зараженного животного.

По его словам, деятельность станции направлена на профилактику заболевания. Также ветврач объяснил, что по приказу Минсельхоза каждый случай укуса или контакт с зараженным животным считается подозрением на бешенство.

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«Это не значит, что случай болезни действительно был выявлен, но, согласно правилам, мы должны информировать о таких случаях администрацию городского округа и Минсельхоз», — пояснил Владимир Спиридонов.

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Последний реальный случай бешенства в Мытищах зарегистрировали в 2020 году. Тогда в округ привезли енотовидную собаку. Животное пытались вылечить, но безуспешно.

«Все контактировавшие с собакой прошли курс антирабической вакцинации, все обошлось», — добавил Владимир Спиридонов.

В случае укуса человеку нужно как можно скорее обратиться в больницу для получения вакцины. В противном случае заражение приведет к смерти.

«Верхнего порога по времени нет, обращаться нужно как можно быстрее. Самому можно только промыть рану мыльным раствором и обработать антисептиком, дальше — только вакцинация», — заявил ветеринар.

По его словам, каждый год число вакцинированных против бешенства животных растет. Так, в 2021 году в Мытищах привили около 15 тысяч домашних питомцев, в 2022 году — уже 16 тысяч.

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