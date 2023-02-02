Подмосковье 02 февраля 2023, 11:25 Ветеринар из Кубинки стал собирать собачью шерсть для производства носков бойцам СВО

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Ветеринар из Кубинки Николай Штенцель начал собирать собачью шерсть, чтобы вязать и отправлять бойцам СВО теплые носки и пояса. Помогают ему в этом соседи, коллеги и мастерица, которая взяла на себя производство шерстяных изделий.

Недавно Николай присоединился к движению «Четвероногие солдаты», которое помогает военным кинологам и их питомцам, находящимся в зоне СВО.

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«Придумали делать изделия из собачьей шерсти: носки, пояса. <…> Наши собаки, находящиеся здесь, помогают собакам и их проводникам в зоне СВО», — рассказал ветеринар Николай Штенцель.

На совместных прогулках со знакомыми собачниками мужчина делится лайфхаками, как получить с животного больше шерсти и сделать процесс вычесывания комфортным для питомца. Собрав достаточное количество шерсти для будущих изделий, Николай отвозит ее мастерице.

Надежда Лавриненко организовала вязальное производство прямо у себя на кухне. Технология работы с шерстью несложная, главное — набить руку.

«Сначала нужно ее прочесать, потом нужно ее спрясть, потом нужно связать, потом еще постирать. То есть пять-семь дней [уходит] на одну пару носков. На пояс — два дня, если не считать времени, пока он сохнет», — рассказала мастерица Надежда Лавриненко.

Теплые вещи можно связать из шерсти любых пород длинношерстных собак. Однако есть и свои тонкости. По словам мастерицы, для вязания поясов хорошо подходит шерсть русского черного терьера и тибетского мастифа китайских кровей.

Изделия из собачьей шерсти уже несколько месяцев регулярно передают в зону СВО. В ответ «Четвероногие солдаты» получают благодарности от солдат.

Присоединиться к волонтерскому движению можно через Telegram-канал «Четвероногие солдаты». Там можно узнать о том, какие породы лучше всего подходят для вычесывания, какую щетку использовать, как не навредить своему питомцу и множество других лайфхаков.

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