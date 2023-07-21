Подмосковье 21 июля 2023, 12:28 Ветераны ВОВ в Донецке получили гуманитарную помощь из Подмосковья Фото: министерство информационных и социальных коммуникаций МО

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Компания «РТ-Капитал» помогла волонтерам Подмосковья собрать адресную помощь для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Донецке. Гуманитарный груз с продуктами, лекарствами и медицинскими приспособлениями доставили в рамках акции «Доброе дело».

«Наши волонтеры узнали, что в Донецке есть ветераны, которым необходимы лекарства. Они стали искать, кто им сможет помочь. На этот запрос откликнулась компания „РТ-Капитал“, которая является партнером акции „Доброе дело“ и уже оказывала поддержку жителям новых регионов», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Когда нужные товары были собраны, их повезли адресатам.

«Мы присоединились к гуманитарной миссии „Доброго дела“ и передали предметы медицинского назначения жителям Донецка. При содействии сотрудников правительства Московской области нам удалось оказать адресную поддержку и направить именно те лекарства, которые необходимы в каждом конкретном случае», — отметил генеральный директор «РТ-Капитал» Семен Якубов.

Ветерану ВОВ Ивану Петровичу Вороне передали медикаменты и продукты питания, а также новую кровать и ортопедический матрас. Анну Васильевну, отметившую недавно 100-летний юбилей, тоже поддержали лекарствами и продуктами. Помощь из Подмосковья получили и другие участники Великой Отечественной войны.

Акция «Доброе дело» второй год длится в Подмосковье. Она стартовала 12 апреля 2022-го по инициативе подмосковных школьников и при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Оказать помощь может каждый желающий. Все адреса и список того, что на данный момент необходимо, есть на платформе volontermo.ru.