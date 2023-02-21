Подмосковье 21 февраля 2023, 15:38 Ветераны волейбола встретились на турнире ко Дню защитника Отечества в Лобне

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Команды из Москвы, Подмосковья и Твери приняли участие турнире по волейболу в честь Дня защитника Отечества. Соревнования прошли в Лобне в четвертый раз.

По итогам турнира первые два места достались московским командам «Русь» и «Луч», а третье — волейболистам из Кубинки.

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Лучшим игроком турнира признан Юрий Федоров. Это 13-кратный чемпион России, капитан ветеранской сборной страны по волейболу, капитан команды города Тверь.

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«В детстве я занимался волейболом. Потом 32 года прослужил в армии, дорос до полковника», — рассказал о себе Юрий. За службу в Афганистане он награжден орденом Красной Звезды.

В спорт вернулся в 41 год. Сначала ходил в группу здоровья, потом тренировки стали более серьезными. В 2007 году Федоров занял пост капитана сборной страны и категории 50+ и вошел в Совет ветеранов Федерации волейбола России. Под его руководством сборная заняла первое место на ветеранских играх в Швеции, потом — в Австралии.

«Я не делю соревнования на крупные и мелкие, значимые или нет. Мы играем минимум один турнир в месяц. Это помогает держать себя в форме и добиваться новых результатов», — рассказал спортсмен.