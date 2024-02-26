26 февраля 2024, 12:59
Ветераны СВО из Подмосковья выиграли 2 медали на Кубке защитников Отечества в Калуге
Сборная ветеранов СВО из Подмосковья победила в двух дисциплинах на межрегиональном Кубке защитников Отечества. Подробнее рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковные спортсмены стали лучшими в волейболе сидя и в армрестлинге.
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«Спорт — лучшая реабилитация для героев. Нагрузки, общение с единомышленниками и, конечно, победы позитивно влияют на физическое и моральное состояние защитников. Именно поэтому фонд уделяет большое внимание спортивным проектам», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Участие в соревнованиях приняли 10 подмосковных ветеранов СВО. Команду подготовили тренеры сборной Московской области, чемпионы мира, призеры Олимпийских игр.
«Если в первом Кубке защитников Отечества участники набирались опыта, то сейчас это подготовленные ветераны, которые поставили перед собой цель и хотят профессионально заниматься спортом. Многих из них в будущем ждем в сборных командах России по паралимпийским видам спорта», — сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Кубок защитников Отечества прошел в Калуге. Участие в соревнованиях приняли около 200 ветеранов из ЦФО и Северо-Западного федеральных округов.
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