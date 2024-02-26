Подмосковье 26 февраля 2024, 12:59 Ветераны СВО из Подмосковья выиграли 2 медали на Кубке защитников Отечества в Калуге Подмосковный филиал Фонда "Защитники Отечества"

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Сборная ветеранов СВО из Подмосковья победила в двух дисциплинах на межрегиональном Кубке защитников Отечества. Подробнее рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены стали лучшими в волейболе сидя и в армрестлинге.

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«Спорт — лучшая реабилитация для героев. Нагрузки, общение с единомышленниками и, конечно, победы позитивно влияют на физическое и моральное состояние защитников. Именно поэтому фонд уделяет большое внимание спортивным проектам», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Подмосковный филиал Фонда "Защитники Отечества" Подмосковный филиал Фонда "Защитники Отечества" Подмосковный филиал Фонда "Защитники Отечества" Подмосковный филиал Фонда "Защитники Отечества" Подмосковный филиал Фонда "Защитники Отечества" Подмосковный филиал Фонда "Защитники Отечества" Подмосковный филиал Фонда "Защитники Отечества"

Участие в соревнованиях приняли 10 подмосковных ветеранов СВО. Команду подготовили тренеры сборной Московской области, чемпионы мира, призеры Олимпийских игр.

«Если в первом Кубке защитников Отечества участники набирались опыта, то сейчас это подготовленные ветераны, которые поставили перед собой цель и хотят профессионально заниматься спортом. Многих из них в будущем ждем в сборных командах России по паралимпийским видам спорта», — сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Кубок защитников Отечества прошел в Калуге. Участие в соревнованиях приняли около 200 ветеранов из ЦФО и Северо-Западного федеральных округов.

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