Подмосковье 21 февраля 2024, 22:40 Ветераны СВО из Подмосковья сразятся за Кубок защитников Отечества в Калуге ГАУ МО «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»

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Сборная ветеранов СВО Московской области выступит в Калуге на соревнованиях за «Кубок защитников Отечества» среди сборных ЦФО и СЗФО. В турнире примут участие около 200 параатлетов, из них 10 из Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московский области, соревнования пройдут в шести дисциплинах: волейболе сидя, армрестлинге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе и пауэрлифтинге.

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Подмосковную команду к соревнованиям, которые пройдут с 21 по 24 февраля, подготовили тренеры сборной Московской области, чемпионы мира, призеры Олимпийских игр.

Организовали турнир Государственный фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России и Правительство Калужской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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