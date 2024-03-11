Подмосковье 11 марта 2024, 16:42 Ветераны СВО и молодежь примут участие в уникальном патриотическом проекте в Мытищах

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Сегодня в Мытищах, в духовно-спортивном центре «Здоровое поколение», расположенном при храме святого мученика Уара в поселке Вешки, прошло открытие уникального спортивно-патриотического проекта. Турнир «Удар на силу» среди ветеранов СВО открыл серию мероприятий уникального проекта «Мы с вами».

Проект поддержали известные спортсмены и общественные деятели. На мероприятие пришли олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, чемпионка мира по боксу Светлана Кулакова и руководитель отделения фонда «Защитники Отечества Московской области» Ольга Ермакова.

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Встреча запомнилась не только соревнованиями, но и культурной программой. Зрители насладились выступлениями команды силового экстрима «Русские медведи», московского казачьего ансамбля «Борода Фолк», певца и композитора Паскаля, а также иеродиакона Фиофила.

Главными героями турнира стали ветераны СВО, чьи жизненные истории вдохновляют на подвиги и напоминают о важности патриотизма и любви к Родине. Возвращаясь к мирной жизни после боевых действий, они продолжают служить обществу, занимаясь воспитанием молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта семью Героя России, который сейчас защищает страну на СВО.

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