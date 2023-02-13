Подмосковье 13 февраля 2023, 14:31 Ветераны спорта из Балашихи провели матч по хоккею с мячом в валенках

Читать 360tv в

Ежегодный матч по хоккею с мячом в валенках прошел на катке на улице Солнечной в Балашихе. На льду встретились ветераны хоккея и футбола.

Эта игра родом из советских дворов. Страсти на таких матчах кипят не меньшие, чем в профессиональном спорте.

Реклама

«Все спортсмены здесь — бывшие футболисты, хоккеисты. <…> То есть тут случайных людей нет», — отметил участник матча Сергей Абраменко.

Реклама

В советское время тренеры спортивных команд выбирали из участников таких дворовых сражений наиболее одаренных детей в свои команды.

«На этом прекрасном стадиончике каждый год мы проводим турнир ветеранов. И очень приятно, что они думают о своем здоровье, не забывают и про меня старого. Мне уже 85-й год пошел», — рассказал судья международной категории по хоккею с мячом Виктор Проценко.

Ветераны сыграли два тайма по 40 минут. Победу одержала команда Олега Алистратова со счетом 17:6.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».