Ветераны смогут бесплатно пользоваться такси в Подмосковье до 11 мая

Такси Подмосковья будет работать для ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно с 6 по 11 мая. Участники событий тех лет смогут сделать заказ сами или попросить помощь с оформлением у родственников и знакомых.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова рассказала, что эта льгота для ветеранов действует на территории области и Москвы.

По поручению губернатора Андрея Воробьева для всех зарегистрированных в Подмосковье ветеранов и инвалидов ВОВ будет бесплатный проезд Анна Кротова.

В Московской области живут свыше 36 тысяч ветеранов. Такси бесплатно довезет в любое место. Ветеран может взять с собой сопровождающего или родственника.

«Число поездок в этот период не ограничено, однако их общая стоимость за все дни не должна превышать 1,5 тысячи рублей», — уточнила Кротова.

Как оформить заказ?

Чтобы заказать такси, потребуется позвонить в кол-центр МФЦ по номеру 122 и набрать добавочный номер 5, а затем назвать ФИО и год рождения ветерана.

Эта услуга доступна тем, кто есть в списке органов социальной защиты населения Московской области.

Ранее стало известно, что около 100 ветеранов Подмосковья посетят парад Победы на Красной площади.