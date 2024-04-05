Подмосковье 05 апреля 2024, 16:54 Ветераны Росгвардии из Люберец собрали гуманитарную помощь бойцам СВО Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Читать 360tv в

Ветераны Люберецкого отделения войск правопорядка Росгвардии собрали гуманитарную помощь для участников СВО. К ним присоединился председатель ветеранской организации, подполковник милиции в отставке Владимир Халяпин.

Как рассказали в ведомстве, волонтеры и настоятель храма Иоанна Кронштадтского Марк Кравченко собрали для бойцов продукты, предметы первой необходимости, спальные мешка, технику и полевые палатки. Все упакованные вещи передадут в место назначения.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они лели маскировочные сети и писали для них письма

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».