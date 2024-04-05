05 апреля 2024, 16:54
Ветераны Росгвардии из Люберец собрали гуманитарную помощь бойцам СВО
Ветераны Люберецкого отделения войск правопорядка Росгвардии собрали гуманитарную помощь для участников СВО. К ним присоединился председатель ветеранской организации, подполковник милиции в отставке Владимир Халяпин.
Как рассказали в ведомстве, волонтеры и настоятель храма Иоанна Кронштадтского Марк Кравченко собрали для бойцов продукты, предметы первой необходимости, спальные мешка, технику и полевые палатки. Все упакованные вещи передадут в место назначения.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они лели маскировочные сети и писали для них письма
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