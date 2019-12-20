Сильнейшие люди Дубны. Ветераны пауэрлифтинга из наукограда стали победителями чемпионата мира

61-летний офтальмолог Николай Зяблов из Дубны удивляет своей физической формой. Он стал победителем чемпионата мира по пауэрлифтингу. Сравниться с ним может бизнес-леди Оксана Симонова, которая поднимает вес в два раза больше собственного.

Источник фото: телеканал «360»

Чемпион мира по пауэрлифтингу 2019 года работает офтальмологом в Дубне. В своем кабинете он ничего тяжелее линзы или оправы для очков не поднимает, а вот в спортзале выигрывает один чемпионат за другим. Для него тяжелая атлетика — хобби, которое является полезным для здоровья отдыхом.

«Это та тяжелая физическая работа, которая снимает все психоэмоциональные зажимы и так далее. Когда спортсмен поднимает за тренировку 20 тонн и более, то у него в голове все спокойно, нормально», — отметил Николай Зяблов.

Источник фото: телеканал «360»

На чемпионате мира по пауэрлифтингу 61-летний Николай Зяблов стал лучшим в ветеранском дивизионе по жиму лежа. За полторы минуты он 70 раз поднял штангу весом 54 килограмма. Чемпионский титул стал третьим для Николая. На счету у дубненского силача — победы на всероссийском и европейском турнирах.

«Николай опытный спортсмен. Но он проседает на том, что очень нервничает перед соревнованиями. И моя задача — успокоить, настроить на нужный лад. Пауэрлифтинг в Дубне очень популярен. Занимаются и врачи, и бизнесмены, и повара. Поэтому четыре раза мы проводим чемпионат Дубны», — рассказал тренер по пауэрлифтингу Игорь Степанов.

Источник фото: телеканал «360»

Обаятельная невысокая Оксана Симонова — бизнес-леди, у которой есть свой магазин. Однако на помосте она поднимает вес в два раза больше собственного. Она занялась пауэрлифтингом пять лет назад. За последний год женщина одержала три победы на соревнованиях разного уровня. Самый впечатляющий результат — выиграла чемпионат мира, по итогам троеборья Оксана подняла 312 килограммов.

Источник фото: телеканал «360»

«Моего мужа не пугает мое занятие. Он, наоборот, способствует моему дальнейшему развитию. Когда я весила 70 килограммов, была затекшая и заплывшая, он меня любил. И говорил, что будет любить и такую. А когда я начала трансформироваться, он понял, что нет предела человеческому потенциалу», — сказала Оксана.

Источник фото: телеканал «360»

Дубненские ветераны пауэрлифтинга возобновили тренировки сразу после своих грандиозных побед. Отдыхать некогда, впереди новые соревнования. Оба спортсмена в ближайшее время планируют побить мировые рекорды в своих категориях. А Николай лет через 40 видит себя победителем в возрасте старше 100 лет.